Batshuayi hem şov yapıyor, hem rekora göz kırpıyor!

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 18 gole ulaşan Michy Batshuayi kariyer rekoruna doğru ilerliyor. Daha önce 2 sezonu 23 golle tamamlayan Batshuayi, kalan haftalarda 6 gol daha atması durumunda kariyerinin en skorer sezonununa imza atmış olacak.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılındaki Michy Batshuayi attığı gollerle takımına can vermeyyi sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonu 20 golle tamamlayan Batshuayi bu sezon da birçok karşılaşmada yedek başlamasına rağmen kaydettiği gollerle takımına puanlar kazandırmaya devam ediyor.



BATSHUAYI GÖZÜNÜ KARİYER REKORUNA DİKTİ

Şu ana dek çıktığı toplam 31 karşılaşmada 18 gole imza atan deneyimli forvet, kariyer rekoruna da adım adım yaklaşıyor.



Batshuayi, Standard Liege forması giydiği 2013-14 ve Marsilya'da top koşturduğu 2015-16 sezonlarını 23'er golle kapatmıştı. Michy Batshuayi kalan haftalarda 6 Gol daha atması durumunda kariyerinin en skorer sezonunu geçirrek kendi rekorunu kıracak.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki forvetin Fenerbahçe ile +1 yıl opsiyonu bulunuyor.

