Ali Koç ve İsmail Kartal'dan kritik toplantı kararı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında gelen son dakika golüyle keyifler yerine gelse de taraftarlar İsmail Kartal'ın değişikliklerinden ve son dönemdeki oyuncu tercihlerinden memnun değil.İlk devredeki gibi farklı galibiyetlere hasret kalan; pas yüzdesinde de büyük bir düşüş yaşayan sarı-lacivertlilerde yönetim de bu konudan şikayetçi.Başkan Ali Koç'un bu hafta içerisinde İsmail Kartal ile görüşüp, uyarıda bulunacağı öğrenildi.Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci'nin sakatlanması sonrası ise büyük bir kanat problemi yaşanıyor.Emre Mor'un teknik direktör tercihiyle başka takıma kiralanması ve Ryan Kent'in de lisansının çıkarılmaması üzerine eldeki oyunculardan Joshua King de yine sakat durumda.Elde Cengiz Ünder ve Dusan Tadic bulunurken bu oyuncuların alternatifi ise bulunmuyor. Bu da taraftarın İsmail Kartal'ı sorgulama sebeplerinden bir tanesi. Bu konuda ise yönetimin ve teknik heyetin sakat oyuncuların iyileşmesini beklemekten başka çaresi bulunmuyor.