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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ekleme: 24.02.2024 - 09:22 Güncelleme: 24.02.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, M.Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Nuno Da Costa
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