Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.



Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.



Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.



Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko



Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, M.Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Nuno Da Costa