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Ancelotti'den Arda Güler yanıtı! 'İlk 11'de...'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in, ilk 11'de sahaya çıkması ya da daha fazla süre alması için sabırlı olunması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

Ekleme: 24.02.2024 - 16:32 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
İspanya La Liga'da 26. haftasında yarın sahasında Sevilla'ya karşı oynayacak Real Madrid'de İtalyan teknik direktör Ancelotti basın toplantısı düzenledi.

"MAÇA BAŞTAN İTİBAREN BAŞLAYABİLECEK SEVİYEDE"

Bu sezon LaLiga'da sadece 3 maçta ve toplamda 25 dakika süre alan Arda Güler'in "neden sahada daha fazla süre alamadığı" sorulan Ancelotti, "Bu diğer futbolcularla rekabetle ilgili bir mesele. Çok genç ve sabırlı olmak gerek. Ama maça baştan itibaren ilk 11'de başlayabilecek bir seviyede." cevabını verdi.

Ancelotti, Sevilla karşısındaki ilk 11'i henüz belirlemediğini de kaydetti.

Real Madrid'te yarınki maç öncesi Juse Bellingham ve Joselu'nun sakatlıkları bulunurken, sakatlıktan çıkan defans oyuncusu Antonio Rüdiger'in Sevilla'ya karşı forma giyeceği açıklandı.

La Liga'da 62 puanla lider durumda olan Real Madrid'i 56 puanla Girona takip ediyor. Sevilla ise 24 puanla 15. sırada yer alıyor.
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