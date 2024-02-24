Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: Şampiyon yapılmaya alıştırılmış bir camia

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk rekabeti kızıştı.İki takım da son zamanlarda basına verdiği demeçlerle ortamı gererken; son açıklama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi.Gelsenkirchen Derneği'nin yeni lokal açılışında konuşan sarı-lacivertlilerin bir numarası, Galatasaray'ı eleştirdi.3 Temmuz'dan bu zamana kadar yaşadıklarımızı sportif sebeplerle açıklayamazsınız. 10 senedir yaşadıklarımızı kimse sportif sebeplerle açıklayamaz. Bu sene bir rakibimizle yarışıyoruz. Şampiyon yapılmaya alıştırılmış bir takımla yarışıyoruz. Bir hakem geçen gün televizyonda anlatıyor. 1997 yılında Beşiktaş lider. Son dakikada gülünç bir penaltı çalınıyor.Hangi kulüp eski futbolcularını başka kulübe verdiği zaman bu kadar spekülasyon oluyor. Bizim eski sporcularımız daha canla başla oynuyor bize karşı. Bir başkan benim yaptıklarımı söyleyip böyle biri bize başkan olamaz dedi. Bizde de kulübü icraya vermiş bir başkan, bir daha başkan olamaz. Hamurumuz farklıZamanlar kişiler değişiyor ama Fenerbahçe'nin hedef olması değişmiyor. Onun için tarihte görülmemiş bir kenetlenmeyi göstermemiz gerekiyor. İsmail Hoca ve futbolcuları tarihimizde görülmedik bir puan topladık. Bir beraberlik oldu hocaya, futbolculara, bize saldırılar oldu. İnanın bindiğimiz dalı kesiyoruz. Ama bir kere şampiyon olursak inanın arkası gelecek.