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Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…

Son dakika Galatasaray haberleri… UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti. Turun ilk maçında rakibini 3-2 mağlup etmeyi başaran Aslan, deplasmanda oynanan rövanşta 4-1'lik ağır bir yenilgi alarak Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor da maç boyunca verdiği kararlar nedeniyle çokça eleştirilirken bitiş düdüğün ardından sahada büyük bir kavga çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…
Ekleme: 23.02.2024 - 10:20 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Sparta Prag'a turu getiren golleri 8'inci dakikada Preciado, 74'üncü dakikada Tuci, 80'inci dakikada Haraslin ve 90+6'ncı dakikada Kuchta kaydetti.

Galatasaray'ın tek golü ise 16'ncı dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elenirken, Sparta Prag ise son 16 turuna yükselen takım oldu.

KAAN AYHAN KIRMIZI GÖRDÜ

Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…

70'inci dakikada Galatasaray'da Kaan Ayhan kırmızı kart gördü. Sparta Prag'da ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Haraslin, Kaan Ayhan'ın müdahalesi ile yerde kaldı.

Karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor, pozisyonu faul olarak değerlendirip Kaan Ayhan'a sarı kartını çıkardı.

Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası Anthony Taylor, pozisyonu izlemeye gitti.

Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…

VAR monitörünün önünde pozisyonu tekrar izleyen Taylor, Kaan Ayhan'a direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı.

MAÇ BİTER BİTMEZ ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğü çalar çalmaz iki takım futbolcuları ve teknik ekipleri birbirine girdi.

Maçın hakemi Anthony Taylor, çıkan olaylarda bir kez daha kırmızı kartına başvururken daha sonra ortam sakinleştirildi.

Olayların bitmesinin ardından kırmızı kartın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a çıktığı öğrenildi.

Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…

İşte sahanın karıştığı anlar...

Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…

Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…
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