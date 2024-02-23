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Memphis Depay için harekete geçildi! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'in Hollandalı yıldızı Memphis Depay için harekete geçti.

Ekleme: 23.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de gündemin Memphis Depay olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yetkililerin, Hollandalı yıldızın menajeriyle temasa geçti.

Bu sezon toplamda 21 karşılaşmaya çıkan Hollandalı futbolcu bu müsabakalarda 8 gol atarken, takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Depay'ın bonservis değeri ise 12 milyon Euro olarak biliniyor.

Atletico Madrid forması giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025'te son bulacak.

Ocak 2023'te İspanyol ekibine katılan Memphis Depay sırasıyla PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique Lyon ve Barcelona formalarını giydi. Depay, milli takımda ise 88 maça çıktı ve 44 gol kaydetti.
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