Fenerbahçe'nin yıldızından tepki çeken hamle! Kendisine kulüp arıyor

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci'den tepki çeken bir hamle geldi.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında kadroya katılan İtalyan futbolcu, istediği süreleri bulamadı.



36 yaşındaki deneyimli oyuncu, Union Berlin'den ayrılarak sezon sonundaki EURO 2024'te İtalyan Milli Takımı'nda forma giymek istediği için sarı-lacivertli takıma imza attı.



Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Bonucci'nin sahada bulduğu süreler de bunun göstergesi. 36 yaşındaki savunmacı, son 5 haftada 2 maçta sadece 12 dakika forma giyebildi.



EURO 2024 UMUDU BİTTİ!



Sarı-lacivertlilerde rotasyonda düşünülen oyuncular arasına giren Bonucci'nin EURO 2024 hayalleri de böylece bitti. Kendisini gösterme umuduyla Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli isim, adeta kulübeye hapsoldu.



Kanarya'nın A Milli stoper Çağlar Söyüncü'yü Atletico Madrid'den kiralaması Bonucci'nin forma şansını iyice düşürdü.



Yerli rotasyonu için de önemli bir konumda olan Çağlar Söyüncü, teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk tercihi durumunda.



BONUCCI'DEN BEKLENMEYEN HAMLE!



Yarım dönemlik anlaşma sağlanan Leonardo Bonucci'den beklenmeyen bir hamle geldi. Tecrübeli stoperin sezon sonu için planlarını değiştirdiği ortaya çıktı.



Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Leonardo Bonucci, sezon sonu için kendisine kulüp arayışına başladı. 36 yaşındaki futbolcunun ABD'den ve İtalya'dan takım aramaya başladığı iddia ediliyor.



İtalya'dan Monza ve Frosinone'nin Leonardo Bonucci ile ilgilenen takımlar arasında olduğu öne sürülüyor.



Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon toplamda 6 maçta forma giyen Bonucci, 1 asistlik katkı verdi.