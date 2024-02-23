Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi, yapılan kura çekimiyle belirlendi. Sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

EFA Konferans Ligi'nde kura heyecanı yaşandı.



Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi saat 15.00'te başladı.



Konferans Ligi'nde Fenerbahçe grubunu lider tamamladığından doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazandı.



Bu sebeple sarı-lacivertliler kurada play-off turundan gelen takımlardan biriyle eşleşti.



Konferans Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta oynanacak. Bu turda rövanş karşılaşmaları 14 Mart'ta yapılacak.



Eşleşmeler



Union Saint-Gilloise (Belçika) - Fenerbahçe (Türkiye)



Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya)



Ajax (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)



Molde (Norveç) - Club Brugge (Belçika)



Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan)



Sturm Graz (Avusturya) - Lille (Fransa)



Maccabi Haifa (İsrail) - Fiorentina (İtalya)



Konferans Ligi takvimi



Konferans Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final maçlarının Kura Çekimi 15 Mart'ta yapılacak.



Ayrıca çeyrek final için yapılacak kura çekiminin ardından olası yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak.



Konferans Ligi'nde finale kalacak takımların belli olacağı yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçların ardından netlik kazanacak.



Şampiyon ise 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumu'ndaki final maçında belli olacak.