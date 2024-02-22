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Ve Real Madrid'de Arda Güler dönemi sona eriyor! İşte yıldız futbolcunun ayrılma sebebi...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Carlo Ancelotti'nin kararlarından ötürü bir hayli aklı karışan genç yıldızı kiralık olarak isteyen takımlar belli olurken, ayrılmayı düşünme sebebi de ortaya çıktı.

Ekleme: 22.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Carlo Ancelotti'nin kararlarından ötürü bir hayli aklı karışan genç yıldızı kiralık olarak isteyen takımlar belli olurken, ayrılmayı düşünme sebebi de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler, Real Madrid'in yolunu tutmuştu. İspanyol devi, bu transfer için sarı-lacivertli kulübe 20+10 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay hakkı vermişti.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Takımı Real Madrid ile yeni sezon hazırlık kampına katılan genç yıldız, yaşadığı menisküs sakatlığından ötürü 7 maç kaçırmıştı.

Sahalara döndükten kısa bir süre sonra kas yaralanması yaşayan Arda Güler 7 maç daha takımından ayrı kalmıştı.

Son olarak 2 maç daha kaçırdığı bir sakatlık yaşayan milli oyuncu toplamda 16 maç ve 106 gün takımdan ayrı kalmıştı.

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR

Art arda yaşadığı sakatlıkların ardından takıma katılan oyuncu antrenmanlarda izleyenleri büyülese de fazla forma şansı bulamıyor.

Teknik direktör Don Carlo Ancelotti'nin 5 maç şans verdiği Arda Güler, yalnızca 92 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı sağlayamadı.

AVRUPA DEVLERİ TALİP OLDU

Başta Bayer Leverkusen olmak üzere Borussia Dortmund, Milan ve Tottenham oyuncuyu yeni sezonda kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

Bu sezon Bayer Leverkusen'de yakaladığı başarıyla birçok Avrupa devinin gündeminde olan Xabi Alonso'nun Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

Xabi'nin Real Madrid ile iyi bağlantılarının vurgulandığı haberde Leverkusen'in oynadığı hücum futbolunun Arda Güler için cazip olabileceği kaydedilmişti.

FLAŞ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İspanyol devi Real Madrid'de pek fazla forma bulamayan milli yıldız Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Haberde; Arda Güler'in bu sezon için öncelik olarak EURO 2024'te Türk Milli Takımı'nda yer almak olduğu ifade edildi. Ancak yıldız oyuncunun Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamadığı için turnuvada ana 11'de yer alamamaktan endişe duyduğu ifade edildi.
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