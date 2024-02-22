Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
İşte haftanın hakemleri:
Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Fenerbahçe - Kasımpaşa: Cihan Aydın
İstanbulspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor - Adana Demirspor: Burak Şeker
İşte haftanın hakemleri:
Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Fenerbahçe - Kasımpaşa: Cihan Aydın
İstanbulspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor - Adana Demirspor: Burak Şeker