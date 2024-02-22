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Sparta Prag - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 22.02.2024 - 09:33 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

1 gol avantajımız var

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

"Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

Muhtemel 11'ler

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Panak, Preciado, Laçi, Kairinen, Pesek, Karabec, Haraslin, Kuchta

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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