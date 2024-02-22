Salih Uçan bombası! İtalyan ekibiyle anlaştı

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki milli orta saha Salih Uçan'ın, Lazio ile anlaştığı iddia edildi.

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli oyuncu Salih Uçan'ın Serie A ekibi Lazio ile anlaştığı ileri sürüldü.



Sabah'ın İtalyan basınına dayandırdığı iddiaya göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan Serie A devi Lazio ile prensip anlaşmasına vardı.



Daha önce İtalya'da forma giydi



Başarılı futbolcu daha önce Roma ve Empoli takımlarında forma giymişti. 1.82'lik merkez orta saha oyuncusu Lazio'ya imza atarsa eski takımı başkent ekibi Roma'nın ezeli rakibine gitmiş olacak.



Beşiktaş'a bedelsiz geldi



Bucaspor altyapısında yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Salih Uçan, Roma ve Sion'da kiralık Empoli'de ise önce kiralık sonra bonservisi ile oynadı. Alanyaspor formasıyla yeniden Süper Lig'e dönen milli futbolcu 2021/22 sezonunda Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.



29 maçta forma giydi



30 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah beyazlı forma ile 29 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Salih Uçan'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ana pozisyonu merkez orta saha olan Salih Uçan on numara ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor.