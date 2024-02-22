Nicolo Zaniolo geri dönüyor! Transferi duyurdular
Sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya giden Nicolo Zaniolo için yolun sonu gözüktü. İngiltere'den ayrılacak olan yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo'nun İtalya'ya döneceği ileri sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İngiltere'de umduğunu bulamadı.
ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Düzenli forma şansı bulamayan Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda İngiltere'ye veda edeceği belirtildi.
İtalyan kaynaklı haberlerde ise yıldız ismin ülkesine döneceği vurgulanıyor.
NICOLO ZANIOLO İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Daha önce La Gazzetta dello Sport'da yer alan haberde Nicolo Zaniolo için Milan ve Juventus'un devrede olduğu öne sürülmüştü.
Çizme'de çıkan son haberlerde İtalyan futbolcu için Fiorentina'nın da devreye girdiği kaydedildi.
Yaz transfer döneminde üç kulübün de Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı.
Galatasaray, Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
İNGİLTERE KARNESİ
Aston Villa ile tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Zaniolo 917 dakika süre alabildi ve 2 gollük skor katkısı verdi.
ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Düzenli forma şansı bulamayan Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda İngiltere'ye veda edeceği belirtildi.
İtalyan kaynaklı haberlerde ise yıldız ismin ülkesine döneceği vurgulanıyor.
NICOLO ZANIOLO İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Daha önce La Gazzetta dello Sport'da yer alan haberde Nicolo Zaniolo için Milan ve Juventus'un devrede olduğu öne sürülmüştü.
Çizme'de çıkan son haberlerde İtalyan futbolcu için Fiorentina'nın da devreye girdiği kaydedildi.
Yaz transfer döneminde üç kulübün de Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı.
Galatasaray, Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
İNGİLTERE KARNESİ
Aston Villa ile tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Zaniolo 917 dakika süre alabildi ve 2 gollük skor katkısı verdi.