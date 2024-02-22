Nicolo Zaniolo geri dönüyor! Transferi duyurdular

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İngiltere'de umduğunu bulamadı.Düzenli forma şansı bulamayan Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda İngiltere'ye veda edeceği belirtildi.İtalyan kaynaklı haberlerde ise yıldız ismin ülkesine döneceği vurgulanıyor.Daha önce La Gazzetta dello Sport'da yer alan haberde Nicolo Zaniolo için Milan ve Juventus'un devrede olduğu öne sürülmüştü.Çizme'de çıkan son haberlerde İtalyan futbolcu için Fiorentina'nın da devreye girdiği kaydedildi.Yaz transfer döneminde üç kulübün de Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı.Galatasaray, Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.Aston Villa ile tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Zaniolo 917 dakika süre alabildi ve 2 gollük skor katkısı verdi.