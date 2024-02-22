İtalyanların Szymanski öngörüsü! Tarihe geçebilir

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski ile İtalyan ekibi Milan'ın ilgilendiği konuşuluyor. Polonyalı yıldızın satılması durumunda ise sarı-lacivertli kulüp, tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı rekorunu kırabilir.

Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden olan Sebastian Szymanski kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu.



Yaptığı skor katkısı ve oyunuyla dikkat çeken Szymanski'nin adı bir süredir transfer dedikodularına karışmış durumda.



FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇEBİLİR



Son haftalarda form grafiği düşüşte olmasına karşın Fenerbahçe, Polonyalı yıldızın transferiyle kulüp tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı rekorunu da kırabilir.



İtalyan devi Milan'ın kıskacında olan Szymanski için Fenerbahçe'nin masaya oturacağı rakam için İtalyanlar öngörüde bulundu.



NTV Spor'un İtalyan basınından aktardığı habere göre, Sebastian Szymanski'nin piyasa değerinin 20 milyon Euro olduğu ve Fenerbahçe'nin bu rakamın üzerinde bir bonservis talep edeceği kaydedildi.



Szymanski transferinin 21 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama gerçekleşmesi halinde 24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe tarihine geçecek.



Sarı-lacivertli takımda bu alandaki rekor 21 milyon Euro ile Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'e ait.



Bu sezon toplam 39 maçta görev alan Szymanski 12 gol, 14 asistlik katkı verdi.