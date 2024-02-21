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Beyaz Gazete
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King ve Dzeko'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Trendyol Süper Lig'in 27.haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Joshua King ve Edin Dzeko antrenmanda yer almadı. King, antrenmanın tamamına katılmazken, Dzeko ise salonda çalıştı.

Ekleme: 21.02.2024 - 14:20 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak düzenlendi. Isınma koşularıyla başlayan idman, istasyon çalışmaları ile devam etti. Futbolcular, iki ayrı bölümde top kapma idmanı gerçekleştirdi. Kaleciler ise yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic'in gözetiminde çalıştı.

Sakatlığı devam eden Joshua King antrenmana katılmazken, kas yorgunluğu nedeniyle özel bir program dahilinde kondisyon idmanı yapan Edin Dzeko ise tedbir amaçlı olarak ayrı bir salonda çalıştı. Sakatlığını atlatan Fred, antrenmanın ilk bölümünde takımıyla birlikte çalıştıktan sonra özel program çerçevesinde antrenör eşliğinde ekstra çalışmalarını tamamladı. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürerek, şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
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