Beşiktaş'ta dev fatura! 44 transfere servet harcandı: İmdada Necip yetişti

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, 20. yılını geçirdiği Beşiktaş'ta 16. teknik direktörü Fernando Santos'un da vazgeçilmezi oldu.Son olarak Konyaspor maçında Joe Worrall'ı kesen Necip Uysal, etkili performansıyla takımı adına sahanın en iyilerinden biri oldu.Teknik direktör Fernando Santos ise karşılaşma sonrası Necip Uysal'a övgüler yağdırırken, "Necip Uysal harika oynuyor. İnanılmaz bir profesyonel. Worrall'ın oynamaması Necip'in suçu çünkü Necip takımın en iyilerinden biri. Fantastik bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş 2009 yılından beri Necip Uysal'ın oynadığı stoper ve ön libero bölgesine toplam 44 futbolcu transfer etti.Siyah-beyazlı takım, söz konusu 44 futbolcu için de toplam 63 milyon euroluk bonservis ödemesi yaptı. Kara Kartal'da, Joe Worrall yarım sezon için 600 bin euro, Amartey 1.7 milyon euro, Zaynutdinov 1.2 milyon euro yıllık ücret kazanırken Necip Uysal'ın maaşının yıllık 400 bin euro olduğu gözlemlendi.Bu sezon Beşiktaş ile tüm kulvarlarda 29 maçta oynayan Necip Uysal'ın takımıyla olan kontratı 30 Haziran 2025'te sona erecek.