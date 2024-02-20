Sparta Prag - Galatasaray maçı hakemi belli oldu! Aslan rövanşa avantajlı gidiyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 22 Şubat Perşembe günü Sparta Prag'a konuk olacak. Milyonlar tarafından merakla beklenen karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray, ilk maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
22 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak rövanş maçının hakemi İngiliz Anthony Taylor oldu.
22 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak rövanş maçının hakemi İngiliz Anthony Taylor oldu.