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Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...

Al Nassr'ın 13 yaş altı takımında oynayan Cristiano Ronaldo'nun oğlu, yaptığı hareketle babasını adeta çılgına çevirdi. Al Nassr'ın 13 yaş altı takımına şampiyonluğu getiren isimlerden olan Ronaldo Jr., şampiyonluğu kutlamak için A takımdaki oyuncularla aynı anda seremoniye çıktı. Ancak seremonide yaşananlar sonrası Ronaldo çok sinirlendi. İşte kameralara yansıyan o görüntüler...

Ekleme: 20.02.2024 - 13:48 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Al Nassr'ın 13 yaş altı takımında oynayan Cristiano Ronaldo'nun oğlu, yaptığı hareketle babasını adeta çılgına çevirdi.

Al Nassr'ın 13 yaş altı takımına şampiyonluğu getiren isimlerden olan Ronaldo Jr., şampiyonluğu kutlamak için A takımdaki oyuncularla aynı anda seremoniye çıktı.

Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...

Ancak seremonide yaşananlar sonrası Ronaldo çok sinirlendi. İşte kameralara yansıyan o görüntüler...

Al Nassr'ın 13 yaş altı takımında oynayan Ronaldo Jr., performansıyla takımına şampiyonluğu getiren isimlerden birisi oldu.


Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...

Al Nassr'ın Al-Fateh ile oynayağı maç öncesinde U13 takımındaki futbolcular, şampiyonluğu kutlamak için A takımdaki oyuncularla aynı anda seremoniye çıktı.

Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...

SIRANIN DIŞINDA KALDI

Ronaldo'nun oğlu tünelden çıkarken en önde yer aldı ancak A takımla yapılan tokalaşmada sıranın dışında kaldı.

Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Tüm arkadaşları futbolcularla tokalaşırken kendi oğlunun sıranın dışında kaldığını gören Ronaldo, Ronaldo Jr.'a bağırarak 'Buraya gel' şeklinde bir işaret yaptı.

Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...

"BURAYA GEL"

Portekizli futbolcu, Ronaldo Jr.'a bağırarak 'Buraya gel' tarzında bir işaret yaptı.

Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...

,Ancak genç oyuncu babasını dinlemedi ve ilerlemeye devam etti.

Yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

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