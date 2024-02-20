Başkan Erdoğan yarın Afyon’a geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın temeli 2001’de atılan AK Parti’nin kurulduğu Afyonkarahisar’da olacak. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, tüm Afyonkarahisarlıları Başkan Erdoğan’ın mitingine davet ederek, “Afyonkarahisar halkı her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızı Zafer meydanında kucaklamaya hazırdır” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin mitinglerine devam ediyor. Başkan Erdoğan yarın 12.30 da Zafer Meydanında AK Parti'nin kurulduğu topraklar olan Afyonkarahisar'da vatandaşlarla buluşacak. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, yarın Afyonkarahisar'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaya hazır olduklarını dile getirdi.



AFYON'A BÜYÜK DEĞER VERİYOR



Başkan Adayı Uluçay, 'Cumhurbaşkanımızın mitingine katılımın her zamanki gibi yoğun olmasını bekliyoruz. Afyonkarahisar halkı 2002'den bu yana çok büyük destekler verdiği liderimizi Çarşamba günü de kucaklayacaktır. Hemşerilerimizi, Cumhurbaşkanımızı coşku ve heyecanla dinlemeye, Afyonkarahisar'a yakışır bir şekilde ağırlamaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart seçimleri için Afyonkarahisar olması da bizim için ayrı bir öneme sahiptir. 2001 de şehrimizde kurulan AK Parti'nin, 31 Mart seçimleri için ilimizi ziyaret edecek olması, Cumhurbaşkanımızın ilimize verdiği önemi göstermektedir. İlimizde düzenlenecek olan mitingimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Afyonkarahisar halkı her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza 31 Mart'ta yapılacak seçimlere de sahip çıkacaktır' diye konuştu.

