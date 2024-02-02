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Samsunspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Ekleme: 2.02.2024 - 09:50 Güncelleme: 2.02.2024 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde geride kalan 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 60 puan topladı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi ise topladığı 26 puanla haftaya 14. girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.

Dört eksik

Galatasaray'da 4 futbolcu, Samsunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.
Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde son 11 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.
Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 48 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Son 5 deplasman maçında 2 kez kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 dış saha maçının sadece 2'sini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup etti. Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY

MUHTEMEL 11'LER

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk; Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Marc Bola; Taylan Antalyalı, Bennasser; Holse, Flavien Tait, Emre Kılınç; Mouandilmandji.

GALATASARAY: Muslera; Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu; Torreira, Kerem Demirbay; Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu; Icardi.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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