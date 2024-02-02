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Karar verildi! Mert Hakan Yandaş transferi...

Mert Hakan Yandaş için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adı birçok Süper Lig ekibiyle gündeme gelen orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'de karar verildi. İşte detaylar...

Ekleme: 2.02.2024 - 15:20 Güncelleme: 2.02.2024 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın geleceği için karar verildi. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddiaları ile gündeme gelen ve birçok Süper Lig ekibiyle adı anılan Mert Hakan Yandaş için karar verildi.

MERT HAKAN YANDAŞ TRANSFER İDDİALARI İLE GÜNDEMDEYDİ
Sezon başında yaptığı transferlerle büyük ses getiren Fenerbahçe, sezona iddialı giriş yapan Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları da sürüyor. Kadrosuna birçok takviyede bulunan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Takımdan ayrılma ihtimali olan isimlerden biri de Mert Hakan Yandaş'tı. 29 yaşındaki orta sahanın adı son olarak MKE Ankaragücü ile gündeme gelmişti.

KARAR VERİLDİ! TRANSFER BİTTİ...

Mert Hakan Yandaş'ın geleceği için Fenerbahçe'de karar verildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan orta saha oyuncusu devre arasında takımdan ayrılmayacak. Sarı-lacivertli yönetim, kadro derinliği için Yandaş'ı sezon sonuna kadar takımda tutma kararı aldı. Ancak yıldız ismin sezon sonu sözleşmesini bitmesiyle takımdan ayrılması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 15 resmi maça çıkan Mert Hakan Yandaş, bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 587 dakika sahada kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol ve 4 asistle skora etki etti.
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