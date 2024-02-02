Galatasaray'da Serge Aurier iptal oldu

Galatasaray, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaşmıştı ancak transfer Nottingham Forest'ın ödeme konusundaki şartları nedeniyle bozuldu.

Galatasaray, sağ bek transferi için anlaşmaya vardığı Serge Aurier'de mutlu sona ulaşamadı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaşma sağladı. Ancak, Nottingham Forest ile Galatasaray'ın ödeme şartlarında anlaşma sağlayamaması sonrası transfer bozuldu.



Sarı-kırmızılı taraftarlar da Aurier transferine sıcak bakmıyordu.



13 maçta 2 asist yaptı



Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili Serge Aurier, 2 asist yaptı.



Assignon, Burnley'ye gitti



Galatasaray, sağ bek transferi için Lorenz Assignon'nun kiralık transferi için Rennes ile anlaşma sağlamıştı.



Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramaması ve Assignon'a başka taliplerin de olması nedeniyle beklemek istemedi ve transferden vazgeçti.



Assignon da bu gelişme üzerine İngiliz ekibi Burnley'ye transfer oldu.