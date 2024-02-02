Galatasaray'da Ali Turap Bülbül sözleşmeyi imzaladı

Galatasaray 19 yaşındaki futbolcusu Ali Turap Bülbül ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da genç oyuncu Ali Turap Bülbül hakkında yeni bir gelişme yaşandı.



Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, iç transferde de önemli bir hamle yaptı.



Sarı-kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki futbolcusu Ali Turap Bülbül ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.



Sivas maçında oynadı



U16, U17 ve U19 takımlarında oynayan genç sağ bek, Sivasspor karşısında ilk 11'de forma giymişti.