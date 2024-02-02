Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.
Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor ile İsmail Kartal'ın takımı Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
3 Şubat akşamı saat 19.00'da başlayacak müsabaka Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
Bu kritik maç öncesinde ise konuk ekip Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu
3 Şubat akşamı saat 19.00'da başlayacak müsabaka Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
Bu kritik maç öncesinde ise konuk ekip Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu