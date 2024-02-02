Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Taraflar anlaştı

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılması gündemde olan Lincoln Henrique için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, Lincoln'ün transferi için Ankaragücü ile anlaşma sağladı.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak futbolcular için mesai harcıyor.



Ocak ayında Miguel Crespo, Samet Akaydin, Emre Mor, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz ile vedalaşan Fenerbahçe'de sıradaki ayrılık için en güçlü ihtimal Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique...



TARAFLAR ANLAŞMA SAĞLADI

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ve Ankaragücü, Lincoln transferi konusunda anlaşma sağladı.



Transferin neticelenmesi için Lincoln'ün kararı bekleniyor. Brezilyalı futbolcunun da ikna olması durumunda transfer resmiyet kazanacak.



Fenerbahçe 25 yaşındaki futbolcuyu 2022-23 sezonu başında 3.5 milyon euro bonservis ile Portekiz ekibi Santa Clara'dan kadrosuna katmıştı.

