Bakambu gitti! Galatasaray, sambacı golcü için harekete geçti

Cedric Bakambu'yu İspanyol ekibi Real Betis'e satan Galatasaray, Premier Lig'de Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Cedric Bakambu'yu İspanya LaLiga ekibi Real Betis'e 5 milyon euro bonservis karşılığında Real Betis'e satan Galatasaray, yeni forvetini Premier Lig'de buldu.



OJogo'nun haberine göre; Aslan, Premier Lig ekibi Fulham'dan Carlos Vinicius'u kiralamak için büyük aşama kaydetti.



Fulham formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Carlos Vinicius, 3 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.



ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI



Benfica'dan Fulham'a 2022/23 sezonunda Transfer olan Brezilyalı golcü, kariyerinde daha önce PSV, Tottenham, Napoli, Monaco, Rio Ave gibi takımlarda da oynadı.



Vinicius'un ismi geçtiğimiz aylarda Trabzonspor'la da anılmıştı.