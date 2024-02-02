Aston Villa, Zaniolo kararını verdi: 'Galatasaray'a geri dönecek!'

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdiği iddia edildi.

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği konusunda sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



The Athletic'te Jacob Tanswell imzasıyla yayımlanan habere göre; Aston Villa, sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'dan kiraladığı ancak beklediği katkıyı alamadığı İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Zaniolo, büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.



Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu sezon başında 5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında Aston Villa'ya kiralamış, İngiliz kulübünün 22.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu (ek olarak 15.5 milyon Euro'luk bonus maddeler) bulunuyordu.



Bugüne dek Aston Villa formasıyla 24 maça çıkan Zaniolo, sahada kaldığı 912 dakikada 2 gol kaydetti.