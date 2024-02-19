TFF'den Süper Kupa için karar! Ne zaman oynanacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının Nisan ayının ilk haftasında oynanacağı belirtildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının tarihi ve yeriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Sabah'ta yer alan habere göre; TFF, TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını 3 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatmayı planlıyor.



İki aday şehir daha var



Öte yandan Gaziantep veya Samsun'da oynatılma ihtimalinin de bulunduğu belirtildi. Yer için henüz karar verilmezken, yoğun fikstürden dolayı maç tarihinin Nisan'ın ilk haftası olma ihtimali yüksek görülüyor.



Arabistan'daki iptal edildi



İki takımın karşı karşıya geleceği maç, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacaktı ancak çeşitli sebeplerden dolayı ortak bir kararla iptal edildi.



Türkiye Futbol Federasyonunun maç için net açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.