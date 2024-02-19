İsmail Kartal neşteri vuruyor! Beş isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi tam 5 yıldızı ile yollarını ayırma kararı aldı.İşte o isimler:2022/23 sezonu yaz transfer döneminde 5.23 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'nin yolunu tutan Luan Peres, yaşadığı sakatlıktan ötürü sahalara hala dönemedi.Son olarak dizinden ameliyet olan başarılı savunmacının lisansı, ligin ikinci yarısı için açıklanana göre askıya alındı. Oyuncu iyileşse de nasıl bir performans vereceği bilinmediği için, yaz döneminde gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren Miha Zajc, İsmail Kartal'ın isteğiyle tekrardan takıma katılmıştı.Takımı ile yaz kampına katılmayan yetenekli oyuncu beklenen performansın altında kaldı ve forma şansı bulmakta zorlanıyor. 29 yaşındaki oyuncuya talip çıkması halinde yolların ayrılması planlanırken, Zajc'ın takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki ilk transferi olan Ryan Kent için kulübü Rangers'a bonservis bedeli ödenmemişti.Yüksek performans gösteremeyen İngiliz oyuncu sol kanatta Dusan Tadic'in gerisinde kaldı ve ilk 11'de devamlı olarak forma giyemedi. Ayrıca Kent, ligin 2. yarısı için lisansı çıkarılmayan isimlerden birisi olmuştu.2022/23 sezonunun yazında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Joshua King, devamlı bir performans sergileyemedi.Kritik maçlarda gol atan Norveçli oyuncu, yaşadığı sakatlıklardan ötürü de 4 kulvarda 23 maça çıktı ve 733 dakika sahada kalabildi.Sarı-lacivertlilere 2022 yazında imza atan Michy Batshuayi, ilk 11'in daimi oyuncusu olmasa da kenardan gelerek büyük katkılar sundu.İlk sezonda Enner Valencia'nın gerisinde kalan Belçikalı golcü, bu sezon da Edin Dzeko'yla forma yarışına girdi.Sürekli oynamak istediği bilinen oyuncunun, geçtiğimiz transfer döneminde ayrılığı direkten dönmüştü. Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Batshuayi, 17 gol - 3 asistlik katkı sağladı.