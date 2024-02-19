Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Sosyal medya karıştı

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, sarı-kırmızılıların Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Başkent ekibinin teknik direktörü ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan maçı, sarı-kırmızılı takım 3-0 kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Sarı-kırmızılıların ilk 2 golü 109 saniyede geldi.Okan Buruk'un öğrencileri, bu galibiyetin ardından puanını 69'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Ev sahibi ekip Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.Melo'dan paylaşım geldiÖte yandan sarı-kırmızılıların eski yıldızı Felipe Melo, Galatasaray forması giydiği dönemde tartışma yaşadığı Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.İşte o paylaşım: