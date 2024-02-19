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Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Sosyal medya karıştı

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, sarı-kırmızılıların Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Başkent ekibinin teknik direktörü ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 19.02.2024 - 09:33 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan maçı, sarı-kırmızılı takım 3-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Sarı-kırmızılıların ilk 2 golü 109 saniyede geldi.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu galibiyetin ardından puanını 69'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Ev sahibi ekip Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

Melo'dan paylaşım geldi

Öte yandan sarı-kırmızılıların eski yıldızı Felipe Melo, Galatasaray forması giydiği dönemde tartışma yaşadığı Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.

İşte o paylaşım:

Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Sosyal medya karıştı
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