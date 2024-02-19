Ancelotti'nin Arda Güler'in kulağına ne söylediği ortaya çıktı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano maçının son dakikalarında oyuna dahil ettiği Arda Güler'e sahaya girmeden önce bir şeyler anlatmıştı. İspanyol basını, deneyimli teknik adamın genç oyuncuya verdiği taktiği deşifre etti.

La Liga lideri Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.Milli futbolcu Arda Güler, 87. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil oldu.Arda Güler uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakika süre aldı. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen İspanyol basınından Defensa Central, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyuna girerken Arda Güler'e ne söylediğini yazdı.Arda Güler'in saha içindeki pozisyonunu değiştiren İtalyan çalıştırıcının, milli futbolcunun kulağına, "Ben delirmedim! Luka Modric'in yaptığı gibi topun ileri taşınmasına yardımcı olacaksın. Merkezde yer alacaksın. Senin görevin bu" dediğı aktarıldı.Real Madrid'de fazla süre bulmayan Arda Güler'in sezon sonu bir başka takıma kiralanabileceği iddia ediliyor.Eflatun-beyazlı formayla 5 maça çıkan genç oyuncu, toplam 92 dakika süre alabildi. Milli futbolcu henüz skor katkısı sağlayamadı.