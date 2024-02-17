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Tete, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Galatasaray'da beklentileri bir türlü karşılayamayan Tete için sezon sonu ayrılık iddiaları gündeme gelirken yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız ismin geleceği için menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar...

Ekleme: 17.02.2024 - 10:43 Güncelleme: 17.02.2024 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Yarıştığı üç kulvarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde eden sarı-kırmızılılar, sezon başında hareketli bir transfer dönemi geçirdi. Aslan, Icardi, Zaha, Ziyech, Sanchez ve Ndombele gibi tanınmış birçok ismi takıma kazandırdı.

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Tete oldu. Sarı-kırmızılılar, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı futbolcuyu da renklerine bağladı.

Cimbom, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncuya 2.8 milyon Euro maaş ve toplam 3.1 milyon Euro imza ücreti ödeneceği duyurdu.

TALİPLERİ OLDUĞU YAZILDI

Büyük umutlarla transfer edilen 24 yaşındaki yıldız, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Tete'nin ülkesi Brezilya'ya döneceği ve Gremio ile Palmerias'ın oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.

Brezilya'da transfer dönemi devam ederken, Tete'nin menajeri Pablo Bueno, oyuncusunun ülkeye dönüş ihtimali üzerine konuştu.

Tete, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama geldi

"PALMERIAS'A GİTME İHTİMALİ YOK"

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya açıklamalarda bulunan Bueno, Tete'nin Palmerias'a transfer olma olasılığının bulunmadığını söyledi.

"KARİYERİNİ AVRUPA'DA SÜRDÜRECEK"

24 yaşındaki futbolcunun Brezilya'ya dönme şansı olmadığını belirten Pablo Bueno, Tete'nin Galatasaray'dan ayrılması halinde kariyerini Avrupa'da sürdüreceğini vurguladı.

Tete bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Tete'nin sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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