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Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Görüşmeler başlıyor

Sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Ryan Kent'in boşluğunu 24 yaşındaki Norveçli futbolcuyla doldurmak isteyen Fenerbahçe, Kristoffer Velde ve kulübü Lech Poznan ile görüşmelere başlayacak.

Ekleme: 17.02.2024 - 16:44 Güncelleme: 17.02.2024 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de sezon sonu transfer çalışmalarıda şimdiden başladı. Takımda İsmail Kartal'ın fazla forma şansı vermediği isim Ryan Kent ile sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken, sarı-lacivertliler İngiliz futbolcunun alternatifini buldu.

Ryan Kent'in boşluğunu 24 yaşındaki Norveçli futbolcuyla doldurmak isteyen Fenerbahçe, Kristoffer Velde ve kulübü Lech Poznan ile görüşmelere başlayacak.

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9 Eylül 1999 doğumlu genç futbolcu sol kanat mevkisinin yanı sıra sağ kanat ve forvet bölgesinde de forma giyebiliyor.

Kulübüyle toplamda 24 maça çıkan Norveçli yıldız, 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.

1.79 boyundaki genç oyuncunun Lech Poznan ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'e kadar devam ediyor.
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