Süper Lig'de 4 haftalık fikstür açıklandı! İşte derbi tarihleri

Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta maç programları açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta maç programları açıklandı.Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da karşılaşacak.