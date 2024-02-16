Şehit Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'a transfer oldu

Galatasaray Spor Kulübü, Türk futboluna değerli bir genç yetenek kazandırarak, şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i transfer ettiğini duyurdu. 2006 doğumlu olan Burak Tolunay, daha önce İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da forma giyiyordu.5 Ocak 2017 tarihinde, İzmir Adliyesi'ne yapılan ve Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısında hayatını kaybeden kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay, Galatasaray'a transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve "Babam benimle gurur duyardı" sözleriyle anısını onurlandırdı.Sarı-kırmızılı kulüp, santrfor pozisyonunda görev alan Burak Tolunay'ı kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak bildirdi. Genç oyuncu, geçmişte Türkiye U14 ve U16 Milli Takımları'na da davet edilmişti.2021 yılında yaptığı bir röportajda Galatasaray'a olan tutkusunu ve hedeflerini dile getiren Burak Tolunay, "İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum" demişti.