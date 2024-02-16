Galatasaray Stadı'nda değnekçilik yapan 4 kişi yakalandı

İstanbul'da otopark sorunu giderek büyüyor.Vatandaşlar, bir yandan park ücretleriyle mücadele ederken bir yandan da yol kenarına bırakmaları durumunda değnekçilerle mücadele ediyor. Bunun bir örneği de Sarıyer Galatasaray RAMS Park Stadyumu etrafında yaşandı.Ekipler, değnekçilik yapıldığı ve vatandaşlardan para alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.Sivil trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerde, stat çevresi ve ara sokaklarda değnekçilik yaparak vatandaşlardan usulsüz para alan B.Ö., E.İ.K., A.K. ve A.Y. ‘yi yakaladı.Değnekçilik yaptığı tespit edilen 4 kişiden 2’si Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne, 2 kişi ise Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi'ne götürüldü.Şüphelilere 'karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.