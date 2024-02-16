Fenerbahçe'ye müjde! Fred'in sahalara dönüş tarihi

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Fred'in 2 hafta sonra sahalara döneceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de takıma döneceği gün iple çekilen Brezilyalı yıldız Fred'in durumunda yeni bir gelişme yaşandı.



Henüz çalışmalara katılmayan Brezilyalı oyuncuya yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.



2 hafta daha yok



Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına başlayacak Fred, 2 hafta daha oynayamayacak. Fred'in, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarını kaçırmasının ardından Hatayspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.



30 yaşındaki oyuncu, son olarak 21 Ocak'ta Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giymişti.



