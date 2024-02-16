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Anderson Talisca 'Geliyorum' dedi! Yuvasına geri dönüyor

Anderson Talisca için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Adı sezon başında eski takımı Beşiktaş ile de gündeme gelen yıldız oyuncu Anderson Talisca'nın sezon sonu transfer olacağı yeni takımını duyurdular. İşte detaylar...

Ekleme: 16.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yaz adı eski takımı Beşiktaş ile de anılan Anderson Talisca için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Al-Nassr'da forma giyen yıldız oyuncu Anderson Talisca'nın sezon sonu ülkesi Brezilya'ya döneceği ileri sürüldü.

ANDERSON TALISCA İÇİN BEŞİKTAŞ SESLERİ VARDI
Her transfer döneminde olduğu gibi geçtiğimiz yaz da Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerin başında eski futbolcusu Anderson Talisca olmuştu. Ancak Brezilyalı yıldızın transferi yüksek maliyeti nedeniyle gerçekleşmemişti. Siyah-beyazlılarda başkanlığa Hasan Arat'ın gelmesiyle yeniden Talisca sesleri yükselse de bu transferin gerçekleşme ihtimali düşük gözüküyor.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Brezilya basınında yer alan habere göre; Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, sezon sonunda Suudi Arabistan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu, futbola başladığı ülkesi Brezilya'nın takımlarından Corinthians'ın başkanı Augusto Melo ile yaptığı görüşmelerde sezon sonu için prensipte el sıkıştı.

Anderson Talisca 'Geliyorum' dedi! Yuvasına geri dönüyor

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Anderson Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1758 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 20 gol ve 4 asistle skora etki etti.
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