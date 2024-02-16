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36'lık Mertens durdurulamıyor! 35 maç 7 gol 5 asist! Galatasaraylıları mest eden performans

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ekleme: 16.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turu ilk maçında sahasında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılılar Sparta Prag engelini Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin attığı goller ile geçmeyi başardı.

Galatasaray’ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Sparta Prag maçında attığı gol ile bu sezonki gol sayısını 7’ye yükseltti.

9 Ağustos 2022 tarihinde Galatasaray ile resmi olarak sözleşme imzalayan yıldız futbolcu son haftaların en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 36 yaşında olan Dries Mertens gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline geldi.

Bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken Belçikalı futbolcu Okan Buruk'un ilk 11'de vazgeçemediği isimler arasında yer alıyor. Yaşına rağmen gösterdiği performans ile ilk 11'in değişmezleri arasında olan Dries Mertens bu sezon oynadığı 35 maçta 7 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Dries Mertens özellikle son haftalarda yükselen performansıyla Galatasaraylı taraftarların kalbinde adeta taht kurdu.

36'lık Mertens durdurulamıyor! 35 maç 7 gol 5 asist! Galatasaraylıları mest eden performans

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