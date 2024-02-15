Ve beklenen transfer! Dominik Livakovic istedi, yönetim aldı...

Sarı-lacivertli taraftarlar da 56 yaşındaki Haluk Kaplan'ın Samandıra'ya gelmeden önce çalıştırdığı son üç takımın Tokatspor, Mersin İdman Yurdu ve Denizlispor olması nedeniyle eleştiride bulunmuş, Livakovic gibi dünya çapında bir kalecinin daha deneyimli hocalarla çalışması gerektiği yorumları yapılmıştı.Sarı-lacivertli taraftarlar da 56 yaşındaki Haluk Kaplan'ın Samandıra'ya gelmeden önce çalıştırdığı son üç takımın Tokatspor, Mersin İdman Yurdu ve Denizlispor olması nedeniyle eleştiride bulunmuş, Livakovic gibi dünya çapında bir kalecinin daha deneyimli hocalarla çalışması gerektiği yorumları yapılmıştı.Fenerbahçe yönetimi, Livakovic'in de isteği üzerine daha önce Dinamo Zagreb'de 3 yıl (2020- 2023) birlikte çalıştığı Hırvat Sandro Zufic ile sezon sonuna kadar anlaştı.44 yaşındaki kaleci antrenörü, Nenad Bjelica döneminde (20 Temmuz-12 Ekim 2023 tarihleri arasında) Trabzonspor'da görev yapmıştı.UEFA A Lisans sahibi olan Zufic, bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra çalışmadı.Hırvat hoca Zufic, Türkiye ve Galler maçlarında yediği gollerle eleştirilen Livakovic'e destek verip, "Fenerbahçe'de mükemmel bir kariyerinin olacağını düşünüyorum. Psikolojisi güçlü, karakteri düzgün bir oyuncu" demişti.