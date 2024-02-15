Ve beklenen transfer! Dominik Livakovic istedi, yönetim aldı...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın ardında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, büyük umutlarla transfer ettiği Hırvat kaleci Dominic Livakovic'te yaşanan düşüş ve yediği basit goller sonrası düğmeye bastı. Yönetim, tüm bu yaşananlar sonrası beklenen transferi gerçekleştirdi. İşte tüm detaylar...
Sarı-lacivertli taraftarlar da 56 yaşındaki Haluk Kaplan'ın Samandıra'ya gelmeden önce çalıştırdığı son üç takımın Tokatspor, Mersin İdman Yurdu ve Denizlispor olması nedeniyle eleştiride bulunmuş, Livakovic gibi dünya çapında bir kalecinin daha deneyimli hocalarla çalışması gerektiği yorumları yapılmıştı.
Sarı-lacivertli taraftarlar da 56 yaşındaki Haluk Kaplan'ın Samandıra'ya gelmeden önce çalıştırdığı son üç takımın Tokatspor, Mersin İdman Yurdu ve Denizlispor olması nedeniyle eleştiride bulunmuş, Livakovic gibi dünya çapında bir kalecinin daha deneyimli hocalarla çalışması gerektiği yorumları yapılmıştı.
MİLLİ MAÇLAR SONRASI DESTEK VERMİŞTİ
Fenerbahçe yönetimi, Livakovic'in de isteği üzerine daha önce Dinamo Zagreb'de 3 yıl (2020- 2023) birlikte çalıştığı Hırvat Sandro Zufic ile sezon sonuna kadar anlaştı.
44 yaşındaki kaleci antrenörü, Nenad Bjelica döneminde (20 Temmuz-12 Ekim 2023 tarihleri arasında) Trabzonspor'da görev yapmıştı.
UEFA A Lisans sahibi olan Zufic, bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra çalışmadı.
Hırvat hoca Zufic, Türkiye ve Galler maçlarında yediği gollerle eleştirilen Livakovic'e destek verip, "Fenerbahçe'de mükemmel bir kariyerinin olacağını düşünüyorum. Psikolojisi güçlü, karakteri düzgün bir oyuncu" demişti.
Sarı-lacivertli taraftarlar da 56 yaşındaki Haluk Kaplan'ın Samandıra'ya gelmeden önce çalıştırdığı son üç takımın Tokatspor, Mersin İdman Yurdu ve Denizlispor olması nedeniyle eleştiride bulunmuş, Livakovic gibi dünya çapında bir kalecinin daha deneyimli hocalarla çalışması gerektiği yorumları yapılmıştı.
MİLLİ MAÇLAR SONRASI DESTEK VERMİŞTİ
Fenerbahçe yönetimi, Livakovic'in de isteği üzerine daha önce Dinamo Zagreb'de 3 yıl (2020- 2023) birlikte çalıştığı Hırvat Sandro Zufic ile sezon sonuna kadar anlaştı.
44 yaşındaki kaleci antrenörü, Nenad Bjelica döneminde (20 Temmuz-12 Ekim 2023 tarihleri arasında) Trabzonspor'da görev yapmıştı.
UEFA A Lisans sahibi olan Zufic, bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra çalışmadı.
Hırvat hoca Zufic, Türkiye ve Galler maçlarında yediği gollerle eleştirilen Livakovic'e destek verip, "Fenerbahçe'de mükemmel bir kariyerinin olacağını düşünüyorum. Psikolojisi güçlü, karakteri düzgün bir oyuncu" demişti.