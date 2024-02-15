Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu!

FIFA’nın şubat ayı dünya sıralamasında A Milli Takım iki basamak yükselerek 35. sıraya çıktı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan dünya sıralamasının Şubat ayı sonuçları belli oldu.



Şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacka Türkiye, 1505,28 puanla iki basamak yükseldi ve 35.sıraya yükseldi.



ARJANTİN ZİRVEDE



Milli takımın Euro 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya ise 40.sırada yer aldı. Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024'te açıklanacak.



Sıralamada ilk 10'daki takımlar listesi şöyle;



1 Arjantin 1855,20 -

2 Fransa 1845,44 -

3 İngiltere 1800,05 -

4 Belçika 1798,46 -

5 Brezilya 1784,09 -

6 Hollanda 1745,48 -

7 Portekiz 1745,06 -

8 İspanya 1732,64 -

9 İtalya 1718,82 -

10 Hırvatistan 1717,57 -

