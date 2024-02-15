  • USD: 30,70 - 30,75
  • EURO: 32,95 - 33,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu!

FIFA’nın şubat ayı dünya sıralamasında A Milli Takım iki basamak yükselerek 35. sıraya çıktı.

Ekleme: 15.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan dünya sıralamasının Şubat ayı sonuçları belli oldu.

Şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacka Türkiye, 1505,28 puanla iki basamak yükseldi ve 35.sıraya yükseldi.

ARJANTİN ZİRVEDE

Milli takımın Euro 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya ise 40.sırada yer aldı. Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki takımlar listesi şöyle;

1 Arjantin 1855,20 -
2 Fransa 1845,44 -
3 İngiltere 1800,05 -
4 Belçika 1798,46 -
5 Brezilya 1784,09 -
6 Hollanda 1745,48 -
7 Portekiz 1745,06 -
8 İspanya 1732,64 -
9 İtalya 1718,82 -
10 Hırvatistan 1717,57 -
CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın düştüğü anlar
Başkan Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar
CHP'li Osman Özgüven istifa etti... 'Özgür Bey, yanlışından dönecek diye çok bekledim'
İYİ Parti'de aday tepkisi! 117 partili istifa etti
DEM'li milletvekili Bozan'dan Öcalan’ın fotoğrafı ile skandal paylaşım: Tecridi kıracağız
Türkiye ve Mısır'dan Libya hamlesi! Bakan Fidan açıkladı
Mansur Yavaş’tan yeni skandal: Belediye personelini zorla mitingine götürdü!
Samsun'un sağlık üssü! Şehir Hastanesi yüzde 91’e ulaştı
O sistem de 'yerli'leşti! Bakan Uraloğu açıkladı: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında da kullanılmıştı
FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcı göreve iade edilmişti! Başkan Erdoğan'dan Danıştay'a sert tepki: Sessiz kalamayız
Cevdet Yılmaz: İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha yok
Gazze'de kan durmuyor! Can kaybı 29 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan’dan çok net Filistin çıkışı: Dünya artık bu gerçeği görmezden gelemez
JETCO mutabakat zaptı imzalandı! Türkiye-Macaristan ticaret hedefi: 6 milyar dolar
Halk TV'nin yalanı patladı: Muhabir, 'siyanür sızıntısı' imajı için taktığı maskeyi yayın bitince çıkardı
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum kentsel dönüşüm projelerini açıklıyor: 5 yılda 650 bin yeni konut inşa edeceğiz
Almanya: Türkiye, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılacak
MSB'den F-16 açıklaması: Takvimin haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor
Ay misyonu için tarih belli oldu! Uzay limanı kurulacak: 'Milli Uzay Programı' adım adım gerçekleşecek...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Deprem uzmanı tek tek saydı! İşte depremde en güvenilir iller: Artvin, Rize...

Deprem uzmanı tek tek saydı! İşte depremde en güvenilir iller: Artvin, Rize...

Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Göbeklitepe'nin 'D yapısında' bulundu: 81 eser ilk kez teşhir edilecek

Göbeklitepe'nin 'D yapısında' bulundu: 81 eser ilk kez teşhir edilecek

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda