Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı.
26. haftanın hakemleri şöyle:
MKE Ankaragücü - Galatasaray | Ali Şansalan
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | Arda Kardeşler
Beşiktaş - Tümosan Konyaspor | Tugay Kaan Numanoğlu
Siltaş Yapı Pendikspor - Trabzonspor | Halil Umut Meler
Kasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük | Kadir Sağlam
Bitexen Antalyaspor - İstanbulspor | Mehmet Türkmen
Atakaş Hatayspor - EMS Yapı Sivasspor | Ümit Öztürk
Corendon Alanyaspor - Yukatel Adana Demirspor | Bahattin Şimşek
Gaziantep FK - Yılport Samsunspor | Zorbay Küçük
Rams Başakşehir - Mondihome Kayserispor | Oğuzhan Çakır
MKE Ankaragücü - Galatasaray | Ali Şansalan
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | Arda Kardeşler
Beşiktaş - Tümosan Konyaspor | Tugay Kaan Numanoğlu
Siltaş Yapı Pendikspor - Trabzonspor | Halil Umut Meler
Kasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük | Kadir Sağlam
Bitexen Antalyaspor - İstanbulspor | Mehmet Türkmen
Atakaş Hatayspor - EMS Yapı Sivasspor | Ümit Öztürk
Corendon Alanyaspor - Yukatel Adana Demirspor | Bahattin Şimşek
Gaziantep FK - Yılport Samsunspor | Zorbay Küçük
Rams Başakşehir - Mondihome Kayserispor | Oğuzhan Çakır