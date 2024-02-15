İsmail Kartal'dan sürpriz karar! O isim ilk 11'e dönüyor

Alanyaspor beraberliğinin ardından eleştiri oklarını üzerine çeken Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor deplasmanı öncesi sürpriz kararlara imza attı.Son dönemde düşüş içinde olan bazı oyunculara mesaj vermeyi düşünen deneyimli teknik adam, üç oyuncuya da ilk 11'de şans tanımak istiyor.Bu çerçevede de İrfan Can Kahveci’nin ilk 11’e dönme ihtimali yüksek görülüyor. Ayrıca Mert Hakan Yandaş’ın da uzun zaman sonra Fred’in yokluğunda orta alanda görev yapması bekleniyor.Sarı-lacivertli takımda savunma için de Bonucci’nin 11’e girme ihtimalinin olduğu öğrenildi. İtalyan stoperin özellikle tecrübesi ile zorluk derecesi yüksek, kritik maçlarda çözüm üretebilme kapasitesi bulunuyor.Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.