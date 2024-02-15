Galatasaray'da Sparta Prag maçı için flaş karar! 500 bin euro...
Avrupa Ligi’nde kupa hedefleyen Galatasaray, son 16 turu play-off maçında bu akşam Sparta Prag’ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açtı.
Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu play-off maçında Sparta Prag’la oynayacak.
Turun ilk maçından avantajlı bir skorla ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda tur primi belli oldu.
"Turu geçin 500 bin euroyu kapın"
Bu sezon Avrupa’da başarıyı oldukça önemseyen Dursun Özbek de kesenin ağzını açtı.
Galatasaray’da Sparta Prag karşısında turun geçilmesi halinde takıma 500 bin euro dağıtılacağı öğrenildi.
Performansı her geçen hafta yükselen Barış Alper Yılmaz’ı Sparta Prag karşısında bazı İtalyan ve İngiliz temsilcileri izlemeye gelecek.
Avrupa’da Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, oynadığı maçların 6’sını kazanırken 3’er mağlubiyet ve beraberlik elde etti.
Turun ilk maçından avantajlı bir skorla ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda tur primi belli oldu.
"Turu geçin 500 bin euroyu kapın"
Bu sezon Avrupa’da başarıyı oldukça önemseyen Dursun Özbek de kesenin ağzını açtı.
Galatasaray’da Sparta Prag karşısında turun geçilmesi halinde takıma 500 bin euro dağıtılacağı öğrenildi.
Performansı her geçen hafta yükselen Barış Alper Yılmaz’ı Sparta Prag karşısında bazı İtalyan ve İngiliz temsilcileri izlemeye gelecek.
Avrupa’da Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, oynadığı maçların 6’sını kazanırken 3’er mağlubiyet ve beraberlik elde etti.