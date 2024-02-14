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HES İlaç Afyonspor, ekonomik zorluklarla mücadele ediyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden HES İlaç Afyonspor, ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşıyor.

Ekleme: 14.02.2024 - 17:53 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:55 / Editör: Ozge Selin
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden HES İlaç Afyonspor, ekonomik zorluklardan dolayı sıkıntılı günler yaşıyor.

Futbolcularının çoğuyla yollarını ayırmak zorunda kalan kulüp, geçtiğimiz günlerde borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle otobüssüz kaldı. Oyuncular, 1461 Trabzon FK maçı için Zafer Stadı'na yürüyerek gitti.

Sosyal medyada da çok konuşulan görüntülere ve zorlu koşullara rağmen takımdaki genç oyuncuların tek hedefi ligde kalmak.

HES İlaç Afyonspor, ekonomik zorluklarla mücadele ediyor

Mor-beyazlı ekibin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Topçu, takıma veda eden arkadaşlarının yerlerini gösterecekleri performansla kapatacaklarını söyledi.

Topçu şöyle devam etti:
“Geçen hafta sahamızda oynadığımız maça yürüyerek gitmek zorunda kaldık. Durum ortada. Ancak takım olarak sahada her şeyimizi vereceğiz ve bu şehrin takımının küme düşmesine müsade etmeyeceğiz. Ekonomik koşullar ne olursa olsun biz Afyonspor'un ligde kalması için savaşacağız ve başaracağız.”

Afyon ekibi pazar günü ise ligin güçlü takımı, lider Esenler Erokspor'a 4-0 yenilmişti.
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