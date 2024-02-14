Galatasaray'dan Eryaman çıkışı: Tüm sorumluluk TFF'nin

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü - Galatasaray maçının Eryaman'da oynanacağını duyurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hafta boyunca gündeme gelen 'Ankaragücü - Galatasaray maçı Eryaman Stadı'ndan başka stada alınacak mı?' sorusu da yanıt buldu.



TFF, kulüplere mücadelenin Eryaman'da oynanacağını bildirdi.



TFF, Eryaman Stadı için kararını verdi



'Olumsuz bir şey olursa TFF sorumludur'



Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag karşılaşmasından önce basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Buruk, Ankaragücü maçı ve bu karşılaşmanın Eryaman Stadyumu'nda oynanma kararıyla ilgili gelen sorunun ardından şöyle konuştu:



Bakım çalışmaları ne kadar oldu bilmiyoruz, gittiğimizde göreceğiz. TFF'nin sorumluluğunda bir şey. Demek ki oynanmaya uygun gördüler. Maça çıktığımızda, siz de gördüğünüzde TFF'nin doğru karar verip, vermediğini göreceğiz. Sorumluluk TFF'nin. Sahayı düşünmeden, kumda da oynasak kazanmak için oynayacağız. Hangi saha, hangi zemin olursa olsun oyuncularımızı ona göre hazırlayacağız. Sahanın düzeltileceğini düşünüyorum. 10 gün süre vardı. Sorumlu TFF, olumsuz bir şey olursa; TFF'nin hatalarından biri olacak.



Maç pazar günü



Galatasaray, Ankaragücü ile 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.