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Galatasaray'da Fernando Muslera kararı! Ya indirim ya da veda

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'ya 1 yıllık yeni sözleşme önerecek. Sarı-kırmızılı kurmaylar ayrıca, Uruguaylı eldivenden yıllık ücretinde indirim yapmasını talep edecek.

Ekleme: 14.02.2024 - 11:31 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler sözleşmesi sona erecek olan futbolculara çevrildi.

Sarı-kırmızılılarda bu isimlerin başında Galatasaray'da efsaneleşen Fernando Muslera geliyor. 2011'de geldiği Galatasaray'da 13. yılına giren Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Teklif bekliyor

Galatasaray, Uruguaylı eldivenin kapısını henüz yeni bir kontratla çalmadı.

Kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmeye sıcak bakan 37 yaşındaki Muslera da teklif bekliyor.

Şartlar belli oldu

Yönetim ve teknik heyetin bu konuda henüz adım atmaması endişelendirse de önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlaması bekleniyor. Sarı kırmızılı kurmaylar, Muslera için kısa süreli bir öneriyle gitmeyi planlıyor.

Haziran'da 38 yaşında olacak Uruguaylı efsaneye 1 yıllık kontrat önerilecek. Galatasaray yönetimi, 2.5 milyon euro kazanan Muslera'dan ayrıca ciddi bir indirim de talep edecek.

Başarılı kalecinin şartları kabul etmemesi durumunda takımdan ayrılması da ihtimaller arasında.

Galatasaray karnesi

37 yaşındaki Muslera, 492 kez forma giydiği Galatasaray'da toplamda 15 kupa kazanmayı başardı.

Galatasaray'da Fernando Muslera kararı! Ya indirim ya da veda
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