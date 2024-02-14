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Bayer Leverkusen açıkladı! Sebastian Szymanski ile temas halindeyiz

Bayer Leverkusen Akademi Sportif Direktörü, Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szyamanski ile temas halinde olduklarını söyledi.

Ekleme: 14.02.2024 - 15:07 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
21 haftası geride kalan Almanya Bundesliga'da başarılı bir sezon geçiren ve topladığı 55 puanla Bayern Münih'in 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'den, Fenerbahçeli Sebastian Szyamanski ile ilgili bir açıklama geldi.

Bayer Leverkusen Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarnecki, Polonya'dan weszlo.com'a Szymanski ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

'Gözlemcilerimiz takip ediyor'

Czarnecki, sözlerine şu şekilde başladı:

Szymanski'nin çevresiyle temas halindeydik ve hala temas halindeyiz. Gözlemcilerimiz Sebastian'ı takip ediyor.

Bayer Leverkusen açıkladı! Sebastian Szymanski ile temas halindeyiz

'Potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi denebilir'

Akademi Sportif Direktörü, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bayer Leverkusen şu anda çok iyi bir sezon geçiriyor. Böyle harika sezonların ardından her zaman birkaç ayrılık olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlıyoruz. Hangi pozisyonlarda olacağını bilmiyoruz ama Szymanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi denebilir.

'Büyük oynamaya hazır olduğunu görüyoruz'

Czarnecki, son olarak şunları dedi:

Nihayetinde Leverkusen'e gidip gitmeyeceği konusunda karar verecek konumda değilim çünkü A takımdan sorumlu değilim ama onu iyi tanıdığımızı söyleyebilirim. Szymanski'nin Türkiye'deki performansına baktığımızda büyük oynamaya hazır olduğunu görüyoruz.

Bayer Leverkusen açıkladı! Sebastian Szymanski ile temas halindeyiz

38 maçta 26 gol katkısı yaptı

Yaz transfer döneminde 9.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Polonyalı futbolcu, sezon başından bu yana Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maça çıktı.

20 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 14 asistle mücadele etti.

Etiketler Bundesliga Fenerbahçe Transfer süper lig


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