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Arda Güler için bomba transfer iddiası! Dünyaca ünlü yıldız ateşi yaktı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'den 20+10 milyon Euro bonservis bedeli kazanmıştı. Forma şansı bulmakta bir hayli zorlanan milli oyuncu için o dünya yıldızı futbolcu sürpriz bir transfer ateşi yaktı. İşte son dakika Arda Güler transfer haberinin tüm detayları...

Ekleme: 14.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
O TAKIMA KİRALIK GİDECEK

İsmi yeni sezonda kiralık olarak Bayer Leverkusen ve Tottenham ile anılan Arda Güler için bomba bir iddia gündeme düştü.

O TAKIMA KİRALIK GİDECEK

İsmi yeni sezonda kiralık olarak Bayer Leverkusen ve Tottenham ile anılan Arda Güler için bomba bir iddia gündeme düştü.
Yaz transfer döneminde Arda'yı kadrosuna katmak için Real Madrid ile yarışan ancak başarılı olamayan Milan'ın tekrardan çalışmalara başladığı öne sürüldü.

Arda Güler için bomba transfer iddiası! Dünyaca ünlü yıldız ateşi yaktı...

Çizme devinin 18 yaşındaki milli yıldızı kiralık olarak renklerine bağlamak istediği iddia edilen bilgiler arasında.


DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ ATEŞİ YAKTI

Milan'ın 24 yaşındaki Portekizli süperstarı Rafael Leao, sosyal medya üzerinden beğendiği o paylaşımla ortalığı ayağa kaldırdı.


Arda Güler için bomba transfer iddiası! Dünyaca ünlü yıldız ateşi yaktı...

"Arda Güler'in Milan'a kiralanmasını kim istemez?" yazısı ile Milan forması giydirilmiş Arda Güler fotoğrafını beğenen Leao, sosyal medyada büyük dikkat çekti.

BU SEZON ARDA GÜLER

Bu sezon takımı Real Madrid ile 4 maçta yalnızca 89 dakika forma giyebilen Arda Güler henüz gol ve asistle tanışmadı.

18 yaşındaki milli yıldızın Transfermarkt verilerine göre aktif olarak 15 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.
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